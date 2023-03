Cercle-keeper Warleson pakt uit met enkele heerlijke saves tegen Anderlecht

Dat Cercle Brugge zondagavond met 2-0 verloor op het veld van Anderlecht was niet de schuld van Warleson. De Braziliaanse Cercle-keeper speelde een bijzonder sterke partij en pakte in de eerste helft uit met een viertal wereldsaves (zie video hieronder). Na negen minuten moest hij zich wel gewonnen geven op een goed geplaatste kopbal van Slimani. In het slot van de partij knalde de Algerijnse Anderlecht-spits van dichtbij een tweede keer raak.