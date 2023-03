Nederlandse Pharming heeft miljoenen op rekening failliete Silicon Valley Bank

Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming heeft in totaal 45 miljoen dollar op rekening staan bij de omgevallen Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) staan. Dat is ongeveer een kwart van alle contanten die het Leidse bedrijf heeft. Door de onzekere situatie weet Pharming niet hoeveel geld het van die 45 miljoen terugziet en wanneer.

De tegoeden van Pharming stonden op rekeningen bij Silicon Valley Bank en de Britse tak SVB UK. Op de Amerikaanse rekeningen stond 26 miljoen dollar, op de Britse 19 miljoen dollar. Voor beide rekeningen gelden verschillende verzekerde bedragen. Van de Amerikaanse rekening weet Pharming zeker dat het 250.000 dollar terugkrijgt, voor de Britse gaat het om 85.000 pond. Dat is omgerekend ruim 100.000 dollar.

Of Pharming meer geld kan terugkrijgen of zelfs al zijn tegoeden, hangt af van eventuele regelingen van de Amerikaanse en Britse overheden of een verkoop van SVB aan een andere bank.