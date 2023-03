Anderlecht-coach Riemer: “Slimani? Hij moet zelf uitmaken of hij wil blijven”

“Toen ik hier arriveerde, vroegen jullie wie er de goals zou maken”, lacht Riemer. “Nu heb ik mijn antwoord: Slimani. Elke coach wil een spits zoals hem.”

Slimani scoorde nu al vijf keer in zes competitiewedstrijden voor Anderlecht. Hoewel er een pak twijfels rond hem waren in het begin, zijn die helemaal verdwenen.

Zelf gaf de Algerijn aan dat hij een verlengd verblijf - hij ligt vast tot de zomer - in Brussel wel ziet zitten. “Ik heb er nog niet met hem over gepraat. Maar het is vroeg om het al over de zomermercato te hebben. Islam moet vooral zelf uitmaken of hij wil blijven of niet. Ik ben alleszins tevreden met hem: hij weegt op een verdediging, knapt zijn defensief werk op en is daarnaast ook een voorbeeld voor de jonge gasten op training”, besloot Riemer.