Het echte Anderlecht staat op: dit is het spel dat CEO Fredberg en coach Riemer altijd voor ogen hadden

De Anderlecht-abonnees moeten in mei nog geen nieuwe plannen maken. Paars-wit leverde in de must-win-game tegen Cercle Brugge zijn beste prestatie van het seizoen af en zit na deze 2-0 weer volop in de race voor Play-off 2. Die is nog razend spannend met vier teams op een zakdoek, maar onder impuls van een sterke Jan Vertonghen en een scorende Islam Slimani liet RSCA eindelijk zijn kracht zien. Het had 7-0 kunnen zijn...

Jürgen Geril