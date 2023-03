FC Barcelona boekt zuinige zege en komt nog goed weg wanneer late tegengoal wordt afgekeurd

Koploper FC Barcelona heeft zondag Athletic Bilbao met 0-1 verslagen op de 25e speeldag in La Liga.

Op slag van rust zorgde Raphinha voor het enige doelpunt in het Baskenland. Inaki Williams deed voor de thuisploeg de netten trillen in de 87e minuut. Na het raadplegen van de beelden werd de goal echter afgekeurd vanwege voorafgaand handspel van Iker Muniain, die echter in die fase ook fel belaagd werd door De Jong:

Barcelona telt met 65 punten een voorsprong van negen punten op eerste achtervolger Real Madrid, zaterdag met 3-1 te sterk voor Espanyol Barcelona. Athletic Bilbao is negende met 33 punten.