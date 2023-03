Amerikaanse toezichthouders sluiten met Signature Bank tweede bank op één week

De Amerikaanse toezichthouders hebben Signature Bank laten sluiten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën bekendgemaakt. Na Silicon Valley Bank is Signature Bank de tweede bank die deze week overkop gaat in de Verenigde Staten.

De Signature Bank uit New York was de 21ste grootste bank van de Verenigde Staten, met activa die door de Fed eind 2022 op 110 miljard dollar werden geschat. De Federal Deposit Insurance Corporation, een agentschap van de Amerikaanse overheid, nam vrijdag de controle over Silicon Valley Bank over, die op het punt stond te imploderen, nadat klanten massaal geld opnamen.

De grote banken zijn tot dusver gespaard gebleven, maar meerdere middelgrote en regionale banken kelderden vrijdag op de beurs.

Amerikaanse regering zal alle tegoeden Silicon Valley Bank vrijgeven

De Amerikaanse regering heeft zondagavond dan weer aangekondigd dat het alle tegoeden van de over de kop gegane Silicon Valley Bank zal vrijgeven. Klanten zullen hun geld vanaf maandag krijgen, klinkt het in een gezamenlijke mededeling van minister van Financiën Janet Yellen, de Fed en de FDIC.

Normaal gesproken staat de Amerikaanse overheid maar borg voor tegoeden tot 250.000 dollar, maar veel van de tegoeden lagen een pak hoger. Tegelijkertijd maakte Yellen duidelijk dat de Amerikaanse belastingbetaler niet voor de kosten zal moeten opdraaien.

“Vandaag nemen we doortastende maatregelen om de Amerikaanse economie te beschermen door het vertrouwen van het publiek in ons banksysteem te versterken”, aldus de verklaring. “Deze stap zal ervoor zorgen dat het Amerikaanse banksysteem zijn vitale rol blijft vervullen: het beschermen van deposito’s en het verschaffen van toegang tot krediet aan huishoudens en bedrijven op een manier die een sterke en duurzame economische groei bevordert.” Eenzelfde regeling zal ook van kracht zijn voor de Signature Bank.

Yellen sloot eerder wel een redding van SVB uit. In een interview met zender CBS zei Yellen dat de Amerikaanse regering zich ervan wil verzekeren dat andere gezonde banken niet besmet raken door de problemen. Maar op overheidsgeld hoeft SVB niet rekenen. “Tijdens de financiële crisis (van 2008) werden investeerders in grote systeembanken gered door de Amerikaanse overheid. Dat gaan we niet opnieuw doen”.

SVB – vooral actief als bankier van techbedrijven – kwam vorige week in moeilijkheden en werd vrijdag door de autoriteiten gesloten. Het gaat om de grootste faling van een Amerikaanse bank sinds de financiële crisis van 2008.