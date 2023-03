Chinese president Xi Jinping legt nadruk op nationale veiligheid in eerste toespraak sinds herverkiezing: “Leger moet grote muur van staal vormen”

“Veiligheid is het fundament van ontwikkeling, want stabiliteit is een voorwaarde voor welvaart”, verklaarde Xi. Daarom is het nodig om “de modernisering van de nationale defensie en de strijdkrachten te bevorderen” en van het leger “een grote muur van staal te maken die de nationale soevereiniteit, de veiligheid en de belangen op het vlak van ontwikkeling beschermt”.

In zijn speech riep de Chinese president ook op tot een “hereniging” met Taiwan. De betrekkingen moeten “vreedzaam” worden ontwikkeld, maar “inmenging van buitenaf” en Taiwanese onafhankelijkheidskrachten die “verdeeldheid” zaaien, wees hij resoluut van de hand. Het eenmakingsproces moet “onwrikbaar” worden voortgezet, klonk het voorts.

Het zelfbesturende democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. China beschouwt het eiland, met zowat 23 miljoen inwoners, echter als een deel van zijn grondgebied.

Met zijn toespraak sloot Xi Jinping de jaarlijkse zitting van het Chinese Volkscongres af.