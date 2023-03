Stéphane Buyens van Le Fox in De Panne en Ferdy Debecker van Eyckerhof in Hingene blijven vandaag weg van de Michelin-uitreiking. Ze kregen telefoon dat ze een ster verliezen. Allebei hadden ze al pensioenplannen, waarvan de culinaire gids op de hoogte was. Het lijkt een duidelijk statement: je sterren zijn geen levensverzekering, maar je moet ze waard zijn tot je allerlaatste service.