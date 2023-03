Eden Hazard over afscheid bij de Rode Duivels: “Zelfs ik vroeg me af waarom ik speelde terwijl Trossard op de bank zat”

Eden Hazard (32) is in een interview met de Franstalige openbare omroep RTBF uitgebreid teruggekomen op zijn afscheid bij de Rode Duivels. Het is een weloverwogen beslissing, waarop hij niet snel zal terugkomen. Enerzijds wil Hazard meer tijd met zijn familie doorbrengen, anderzijds wil hij ruimte geven aan die nieuwe generatie. “Of koning Filip me kan doen terugkomen op mijn beslissing? Hij belde me al”, zegt de 126-voudige Rode Duivel, die op een zijspoor zit bij Real Madrid.

Eden Hazard maakte zijn afscheid bij de Rode Duivels bekend via sociale media. Voor het eerst heeft hij daar nu meer toelichting bij gegeven. “Verschillende factoren hebben meegespeeld”, zegt Hazard in een interview met de RTBF, dat vanavond in La Tribune wordt uitgezonden. “Ik begon erover na te denken na het EK 2020. Ik had toen hard gewerkt, raakte geblesseerd en kon niet spelen tegen Italië. Dat was mentaal een enorme klap. Er is iets wat ik nooit eerder heb gezegd, maar Marouane Fellaini en Christian Benteke waren mijn beste vrienden bij de nationale ploeg. Ik was super close met hen. Niet dat het een reden zou zijn om te stoppen, maar ik miste ze wel toen ze er niet meer bij waren.”

“Mijn ploegmakker bij Real Madrid Toni Kroos stopte twee jaar geleden als Duits international en vertelde me hoe hij tijd met zijn familie kon doorbrengen terwijl andere spelers bij de nationale ploeg zaten. Ik had een goeie relatie met de bondscoach (Roberto Martinez, red.) en hij vertrok. Er zijn ook jonge spelers die groeien. Ik zag mezelf niet spelen voor Real Madrid en dan in de nationale ploeg komen en spelen. Tot slot zijn er jongeren die het verdienen om voor de Duivels te spelen. Zij kunnen de komende maanden hun talent tonen.”

“Voor het WK werd erover gesproken dat Leandro Trossard mij zou vervangen. Ik begrijp dat volledig. Hij had een goed seizoen en in onze laatste oefenwedstrijd tegen Egypte speelde hij sterk, terwijl ik géén goede match speelde. Zelfs ik vroeg me af waarom ik speelde terwijl hij op de bank moest zitten.”

Medische beslissing om niet te starten tegen Kroatië

Eden Hazard speelde zijn laatste van 126 interlands op het WK tegen Kroatië, maar in tegenstelling tot de eerste twee groepsmatchen kwam hij daarin niet aan de aftrap en moest hij zich tevredenstellen met een korte invalbeurt.

“Na de wedstrijd tegen Marokko was ik blij met mijn prestatie, maar de volgende dag trainde ik niet omdat ik last had van mijn adductor. Toen hij me uitlegde dat ik niet zou starten tegen Kroatië, noemde Martinez dat eerder een medische beslissing dan een sportieve. Hij had er vooraf geen rekening mee gehouden dat we die derde groepsmatch nog zouden moeten winnen om ons te kwalificeren. Vooraf was het plan al dat ik die derde wedstrijd niet zou spelen om klaar te zijn voor de 1/8ste finales. Ben ik boos op Martinez? Nee. Hij is iemand die ik enorm respecteer.”

De Rode Duivels bleven tegen Kroatië steken op een 0-0-gelijkspel en waren uitgeschakeld.

“Dat we niet wonnen, was een kwestie van details. Romelu Lukaku, een van onze beste spelers en iemand die goals kan maken, was geen honderd procent. Kevin De Bruyne was iets minder, maar tegen Kroatië had hij een doelpunt kunnen maken en twee assists kunnen geven. Dan zou iedereen gezegd hebben dat hij een fantastische wedstrijd speelde. Het zat ons niet mee. De nieuwe generatie zal die ervaring gebruiken, net zoals wij de ervaringen van 2014 en 2016 hebben gebruikt.”

Telefoontje van koning Filip

Hazard is 32, theoretisch gezien zou hij nog in aanmerking kunnen komende voor het komende EK. Bestaat de kans dat hij zich laat overtuigen om terug te komen op zijn beslissing?

“Neen. Ik wil niet terugkomen op mijn beslissing. Ergens stop je altijd met tegenzin. Maar we hebben een sterke nieuwe generatie. Wat doe ik als koning Filip me belt? Dat heeft hij al gedaan. Wat hij me verteld heeft? Dat blijft tussen ons (lacht). In het voetbal mag je nooit nooit zeggen, maar ik heb zoveel andere dingen te doen: tijd die ik met mijn familie wil doorbrengen. Ik zie me niet zomaar in een opwelling terugkomen op mijn beslissing.”

Verwacht dat Henry zou overnemen

Intussen werd Domenico Tedesco aangesteld als opvolger van Roberto Martinez. Wat vindt Hazard van die beslissing?

“Ik was verrast. Ik had verwacht dat Thierry Henry de nieuwe bondscoach zou worden. Maar ik begrijp de keuze. Er was de wens om het hoofdstuk Martinez af te sluiten en verder te gaan. Ik ken de nieuwe bondscoach niet persoonlijk, maar ik vroeg mijn Duitse ploegmakkers naar hem. Zij vertelden me dat het een zeer goede coach is. (Lacht) Hij heeft nog steeds een Hazard in de ploeg, dus hij kan alleen maar goed werk leveren.”