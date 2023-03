De puppywalk, hét hoogtepunt van fetisj-festival Darklands: “De diehards herken je meteen, ze blaffen en geven pootjes”

De dertiende editie van het Darklands zit erop. Tienduizend liefhebbers van leder, bondage, pampers en latex bezochten in de Waagnatie in Antwerpen het grootste indoor fetisj-festival ter wereld. In dat verband werd zondag een puppywalk georganiseerd: een parade vol mensen met een hondenmasker op. “De puppygemeenschap is erg hecht. Je maakt er nieuwe vrienden en het is altijd een leuke beleving. En die hoeft niet noodzakelijk seksueel te zijn”, vertelt een ‘baasje’.

In de Waagnatie in Antwerpen vond afgelopen week Darklands plaats, een festival waar iedereen met een fetisj welkom is. Dat gaat dan over liefhebbers van leer of latex, maar ook skinheads, cowboys en fans van pampers passeren er de revue. Hét uithangbord van Darklands zijn evenwel de mensen die aan puppy play doen: doen alsof je een hond bent, uiteraard met een masker op. Er zijn ook ‘baasjes’, die een ‘roedel’ leiden. Ongeveer tweehonderd ‘pups’ trokken zondag, al dan niet met een baasje, in optocht van het Falconplein naar de Waagnatie.

Voor pup Astra (24) was het de derde keer Darklands. Hij legt uit wat het puppy-gebeuren voor hem bijzonder maakt? “Voor mezelf is het een manier om, bijvoorbeeld na een stressvolle dag op het werk, even in een andere ruimte te zitten en mijn verstand op nul te zetten. Een soort meditatie, zeg maar.” (Lees verder onder de foto)

Astra, de eerste ‘Pup Ireland’. — © Joris Herregods

Er wordt vaak gedacht dat elke onderdanige ‘pup’ een ‘baasje’ heeft, maar dat blijkt een misvatting. “Het is zeker geen verplichting. Sommige pups zijn bijvoorbeeld samen met een alfahond, terwijl anderen het dan weer als wilde, vrije hondjes alleen beleven.”

Astra ging ook naar huis met een prijs: hij won als eerste de sjerp van de Pup Ireland-verkiezing. “Ik ben zeker niet de beste, maar blijkbaar wel de beste van alle kandidaten die meededen”, lacht hij. “De verkiezing was heel gemoedelijk. In tegenstelling tot een schoonheidswedstrijd, waar de verliezers hun schoenen, vaak met hoge hakken, naar de winnaar gooien.” (Lees verder onder de foto)

Puppy’s Rufus, Muppy en Patrick, mogelijk ook werkzaam als gemeentearbeiders — © Joris Herregods

Er waren ook heel wat Duitse puppy’s aanwezig, onder wie veteranen Rufus, Muppy en Patrick (alle drie 40). Ze lijken nogal op gemeentearbeiders. “Toen het concept destijds van het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland overwaaide, vond ik daar al gauw een nieuwe thuis”, vertelt Rufus.

Patrick: “Ik zag op internet een paar foto’s en vond het wel interessant. Ik wist toen nog niet dat je een puppymasker kon kopen en dus maakte ik er zelf maar eentje. Voor mij draait het gegeven vooral rond seksualiteit. Ik beleef het met andere woorden eerder in de slaapkamer dan tijdens evenementen, een verhouding van pakweg 80-20%.”

Ook het drietal uit Keulen en Bremen heeft geen baasje: “We zijn dan ook een trots en onafhankelijk ras.” (Lees verder onder de foto)

Alfred met een deel van zijn roedel — © Joris Herregods

Alfred (64) uit Haacht is wel een baasje en nam met verschillende puppy’s deel aan de wandeling naar de Waagnatie. “Helaas kon mijn hele roedel er vandaag niet bij zijn.”

“De puppygemeenschap is erg hecht. Je maakt er nieuwe vrienden en het is altijd een leuke beleving, die niet noodzakelijk seksueel hoeft te zijn. We maken samen vooral veel plezier. Sommige pups steken een klein fortuin hun outfit om er goed uit te zien. Maar dat is niet noodzakelijk, want eens je zo’n masker op hebt, word je een puppy. Sommigen gebruiken dat masker ook om anoniem te blijven. En de echte diehards herken je meteen: ze blaffen en geven pootjes. Enfin, zolang je jezelf er maar goed bij voelt.” (Lees verder onder de foto)

© Joris Herregods

Apenpokken

Vorig jaar kwam Darklands in het nieuws omdat het apenpokkenvirus er werd verspreid. Astra: “Erg jammer natuurlijk, maar zo’n dingen gebeuren nu eenmaal als er veel mensen dicht bij elkaar zijn. Op een muziekfestival bijvoorbeeld. Of kijk naar uitbraak van Covid-19. Die werd in Europa mee verspreid door mensen die op skireis gingen.”

Dat wordt door Alfred beaamd: “Een beetje stigmatiserend omdat dat op een festival waar de gay community sterk vertegenwoordigd is, plaatsvond. Mocht dat elders zijn gebeurd, dan had je er waarschijnlijk niks van gehoord. Het was bovendien een storm in een glas water. Sensoa vertelde me onlangs nog dat er zelfs geen nieuwe vaststellingen zijn. Al is het natuurlijk zo dat onveilig gedrag altijd gevolgen kan hebben.” (Lees verder onder de foto)

Richard is eerder een fan van gasmaskers. “Gewoon een ander snoetje, hè” — © Joris Herregods

Rufus: “Dat was een hele hype, maar anderzijds: better safe than sorry. Het feit dat er in de media zoveel heisa rond werd gemaakt, is een goede zaak. Zo werden meer mensen zich bewust van het probleem en de stijgende cijfers, lieten zich testen en pasten hopelijk hun gedrag aan.”

Richard (47) woont in Rotterdam en herstelt kranen in de Antwerpse haven. Hij nam als sympathisant deel aan de puppywalk. “Ik ben vooral fan van latex en gasmaskers. Maar goed, dat is gewoon een ander snoetje he.” (Lees verder onder de foto)

© Joris Herregods

Over de apenpokken: “Ik was vorig jaar ook op Darklands en had het nieuws natuurlijk gelezen. Toen ik gelijkaardige symptomen kreeg, ging ik meteen naar het ziekenhuis. Ik was de derde die in Rotterdam werd getest en dus een echte sensatie. Op een gegeven moment stonden er wel twintig artsen rond mijn bed. Al die aandacht was eigenlijk best leuk. Uiteindelijk bleek het om een andere ziekte te gaan, die met een crème makkelijk kon worden behandeld.” (Lees verder onder de foto)

“Iedereen moet zich op eender welke manier kunnen uitdrukken die hij of zij dat leuk vindt.” — © Joris Herregods

Graag meer vrouwen

De organisatie zou het fijn vinden indien er in de toekomst meer vrouwen deelnamen aan het puppy-gebeuren. Astra is het daar mee eens: “Absoluut. Puppy play heeft niks met geslacht te maken. Iedereen moet zich op eender welke manier kunnen uitdrukken die hij of zij dat leuk vindt en zich in die scène welkom voelen. Een van mijn beste vriendinnen, Luna, is bijvoorbeeld een geweldige pup.”

Ook Alfred kan zich daarin vinden: “Uiteraard hoeft dat niet alleen voor mannen te zijn. Met nog meer diversiteit wordt het voor iedereen plezanter en zo komt men dichter bij elkaar.”

Rufus sluit af: “In Duitsland en in België is het nog relatief zeldzaam, maar in het Verenigd Koninkrijk zijn er al heel wat vrouwen en transgenders die aan puppy-events deelnemen. Hopelijk zet die trend zich op het continent verder. Inclusiviteit heeft tenslotte nog nooit iemand kwaad gedaan. Laat de Lassie’s maar komen!”

© Joris Herregods

Een zeldzame koe tussen de puppy’s, ook dat moet kunnen. “Zolang je jezelf er maar goed bij voelt.” — © Joris Herregods

© Joris Herregods