“Hij heeft schrik om slaag te krijgen van medegevangene in celwagen”: landbouwer (44) die beide dochtertjes verstikte, verschijnt niet op proces

Chris Vanhaverbeke, de Waardamse landbouwer die in de cel zit voor de moord op zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5), kwam maandagochtend niet opdagen in de Brugse strafrechtbank. “Uit schrik om klop te krijgen in de celwagen”, stelt zijn advocaat. “Hij voelt zich ook depressief.” De strafzaak, waarin Vanhaverbeke zich moet verantwoorden voor slagen en verkrachting ten aanzien van zijn ex, zal pas op 11 december gepleit worden.

Een zware ruzie over geld. Dat deed op 21 augustus vorig jaar de stoppen doorslaan bij Chris Vanhaverbeke. De 44-jarige aardappelteler gaf zijn vrouw een slag in het gezicht waarna de vrouw een klacht indiende bij de politie. Uit haar verklaringen leidde de procureur af dat er die bewuste avond ook sprake was van verkrachting. Maar dat laatste ontkent Vanhaverbeke met klem. De slag geeft hij wel toe.

De zaak werd maandagochtend ingeleid voor de correctionele rechtbank in Brugge. Vanhaverbeke had aangekondigd dat hij zich zou laten overbrengen vanuit de gevangenis, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. “Mijn cliënt wou komen, maar voelt zich depressief”, stelt advocaat Jean-Luc Cottyn. “Hij heeft ook schrik om slaag te krijgen van een medegedetineerde in de celwagen. Om dezelfde reden krijgt hij op vandaag nog altijd een apart regime in de gevangenis. Hij zit 23 op 24 uur in zijn cel en doet alles alleen, ook douchen.”

Klacht wegens belaging

Na de slag in haar gezicht vroeg de vrouw van Vanhaverbeke de echtscheiding aan. Een maand later was die rond. Volgens de verdediging kwam hij daarna in de negatieve spiraal terecht die op woensdag 16 november vorig jaar tot zijn gruweldaad heeft geleid. Vanhaverbeke verstikte toen zijn beide dochtertjes op de boerderij in de Sijslostraat. Hij knipte daarna ook de kabels aan de elektriciteitskast door. Volgens het parket in een poging om zijn ex en haar vader te elektrocuteren.

De strafzaak rond het partnergeweld zal pas op 11 december gepleit worden. Intussen diende de ex van Vanhaverbeke ook nog een klacht in wegens belaging. De landbouwer blijft haar immers met brieven lastigvallen vanuit de cel. In zijn brieven geeft hij zijn ex de schuld van de feiten. Hij zou ook kwaad zijn over de prijs die ze vraagt voor zijn aardappelen. Voor de dubbele moord zal Vanhaverbeke zich later voor het Brugse assisenhof moeten verantwoorden. Daar riskeert hij een levenslange celstraf.