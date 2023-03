Hadja Lahbib brengt werkbezoek aan Verenigde Staten dat in teken staat van farmasector en gezondheid

De minister landt maandagavond in de Amerikaanse hoofdstad. Er staan contacten op de agenda met diplomaten en zakenlui, met een luik ‘farma’. Hadja Lahbib wordt immers verwacht op het Brookings Institute, een Amerikaanse denktank, voor een conferentie over de beveiliging van de farmaceutische bevoorradingsketen.

In Boston brengt ze een bezoek aan Thermo Fischer, een bedrijf gespecialiseerd in materiaal voor onderzoek en laboratoriumanalyses, en aan het Koch Institute, actief in kankeronderzoek.

Er zit ook een energieluik aan het werkbezoek. Lahbib heeft immers ontmoeting met het Belgische bedrijf DEME, dat betrokken is bij de ontwikkeling van een offshore windmolenpark in de staat Massachusetts.