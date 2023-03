Belgische staat veroordeeld voor naaktfouilles in het kader van terreurproces

Op het proces van de aanslagen in Brussel is de Belgische staat veroordeeld wegens een onwettige behandeling van de verdachten. De rechtbank besloot dat er geen wettelijke basis is voor de manier waarop de naaktfouilles worden uitgevoerd.

De naaktfouilles van de verdachten waren al langer een thema tijdens het proces van de aanslagen. De beklaagden vonden dat ze onrechtvaardig behandeld werden doordat ze elke dag naakt en gebukt op hun knieën gefouilleerd moesten worden, voor ze naar het proces werden getransporteerd. De rechtbank heeft hen nu gelijk gegeven.

Volgens het vonnis is er geen wettelijke basis voor de manier waarop de naaktfouilles gebeuren. De politie mag de verdachten vanaf nu niet meer vragen om op hun knieën te gaan zitten tijdens de fouillering. Ook mogen de beklaagden niet meer geblinddoekt worden. Het hof legt de Belgische staat een dwangsom van 1.000 euro per dag op, met een maximum van 25.000 euro per beschuldigde.

“Dit is een nieuwe klap in het gezicht van de Belgische staat”, zegt advocaat Stanislas Eskenazi, die Mohamed Abrini verdedigt op het proces. Hij noemt het een “moedige beslissing”. “De verdediging speelt dus duidelijk geen spelletjes, maar doet gewoon zijn werk.”

Eerder hadden de advocaten van de beschuldigden minister van Justitie Vincent Van Quickenborne al gedagvaard in kortgeding. Daarop besloot de Brusselse rechter eind december om de dagelijkse naaktfouilles te verbieden, behalve als daar een goede motivatie voor was. De FOD Justitie ging in beroep tegen die beslissing.