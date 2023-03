Brusselse politie zoekt vrouw die ‘met bommengordel’ op politiecommissariaat verscheen

De Brusselse politie is op zoek naar een vrouw die zich met een bommengordel zou aangeboden hebben in een politiecommissariaat in Schaarbeek. Voor ze kon gearresteerd worden, ging ze lopen.

De vrouw bood zich vanochtend aan in een politiecommissariaat in Schaarbeek. Ze had zwart krullend haar, droeg een zwarte vest en zwarte bottines. Volgens wat we van politiebronnen vernamen, zaten er elektrische draadjes aan de vest. De vrouw kon ontkomen en wordt sindsdien actief opgespoord.

Even later zou ze gezien zijn aan de Hallepoort, vlak bij het Zuidstation. De vrouw blijft voorlopig spoorloos. Het parket van Brussel bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Later meer.