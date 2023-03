Paus zet deur op een kier voor afschaffing van het celibaat

Mogen priesters in de toekomst trouwen? Paus Franciscus is alleszins niet tegen een herziening van de 1.000 jaar oude celibaatregels binnen de kerk. Hoewel hij leider van de Katholieke Kerk is, toch moet hij zijn bisschoppen zien te overtuigen. En dat lukt voorlopig niet.

Dat er een nijpend tekort is aan priesters, is bekend. En niet alleen bij ons. De 86-jarige paus Franciscus brak daarom een lans om het celibaat af te schaffen in de hoop zo meer kandidaten aan te trekken.

“Hij suggereerde om volwassen, rijpe mannen die gehuwd zijn, eventueel toe te laten om tot priester te worden gewijd. Maar hij vindt voorlopig geen meerderheid voor zijn voorstel. Zijn idee om het celibaat af te schaffen wordt met andere woorden niet gedragen door een meerderheid van de bisschoppen. Dus is het voorlopig in de koelkast gestopt”, zegt Tom Zwaenepoel, Vaticaankenner en auteur van onder meer Tegen de stroom in.

Financiële redenen

De 86-jarige paus Franciscus zei onlangs op de Argentijnse nieuwssite Infobae dat de celibaatregel van de kerk, die dateert uit de 11de eeuw, slechts een “tijdelijk voorschrift” was en dat er ook “geen tegenspraak” was voor een priester om te trouwen. Aanleiding voor zijn uitspraken was een beslissing van de Duitse Katholieke Kerk die heeft ingestemd met hervormingen zoals het homohuwelijk in het licht van de groeiende kritiek rond kindermisbruikschandalen.

Het celibaat werd pas in de 11de eeuw als vereiste ingevoerd door de Rooms-Katholieke Kerk om priester te worden om financiële redenen. Geestelijken zonder vrouw en kinderen lieten hun eigendommen aan de kerk na en niet aan hun gezin.

Eerste stap

Toen Franciscus werd gevraagd of het Vaticaan het celibaat zou kunnen herzien, zei paus Franciscus van wel.

“Zijn voorstel, dat hij al eens tijdens de Amazonesynode van 2019 had geponeerd, wordt echter niet gedragen door een meerderheid van bisschoppen. Maar het toont wel nog eens aan dat de paus progressief is en dat hij de afschaffing van het celibaat, samen met nog een aantal andere hoofdpijndossiers zoals het homohuwelijk, niet zal laten rusten. Het feit dat een paus het al bespreekbaar wil maken, is een eerste stap”, zegt Tom Zwaenepoel.

