Vlaams Belangers verzamelden aan CD&V-hoofdkwartier uit protest tegen asielbeleid Nicole de Moor

Vlaams Belang heeft maandagochtend een korte actie gehouden aan het CD&V-hoofdkwartier in de Wetstraat. Ze verzetten zich tegen het asielbeleid van staatssecretaris Nicole de Moor en haar plannen om nog eens 5.000 opvangplaatsen te creëren.

“Men doet alsof dit een opvangcrisis is en het probleem opgelost kan worden met een paar duizend extra opvangplaatsen”, stelde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Maar in realiteit hebben we niet te weinig opvangplaatsen, maar te veel asielzoekers. Als CD&V zo graag extra opvangplaatsen creëert: ze hebben hier binnenkort een leegstaand partijgebouw. Vang ze zelf op!” Van Grieken werd vergezeld door tientallen parlementsleden en militanten van de partij.

Ook Kamerfractieleider Barbara Pas spaarde haar kritiek op het beleid van de Moor en haar asielakkoord niet. “Er hangt de staatssecretaris al meer dan 200 miljoen euro aan dwangsommen boven het hoofd”, zegt Pas. “Met het wettelijk verbod om kinderen onder te brengen in gesloten terugkeerunits en de verlenging van de procedure, zal het asielbeleid nog verder ontsporen. Elke mensensmokkelaar of migrant krijgt het signaal van Vivaldi dat men kinderen kan misbruiken om de uitwijzing tegen te gaan. De kraan wordt op die manier gewoon verder opengedraaid”, besluit ze.