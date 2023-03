Twee jaar cel voor jodelaar die ‘horrorclown’ kinderen van vermoorde partner liet opsluiten en mishandelen

Dietwin H., een professioneel jodelaar, was er getuige van hoe “horrorclown” Kevin L. na de moord op zijn partner haar drie kinderen - twee van hen op foto met hun advocaat - had vastgebonden en gevangen hield. — © Gianni Barbieux

Een 42-jarige man uit Oosterzele heeft voor de Brugse strafrechtbank twee jaar cel gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, voor bezit van kinderporno en schuldig verzuim. Dietwin H., een professioneel jodelaar, was er getuige van hoe ‘horrorclown’ Kevin L. na de moord op zijn partner haar drie kinderen had vastgebonden en gevangen hield. Hij verwittigde evenwel de hulpdiensten niet. Uit angst voor de clown, zo blijkt.

Op 14 mei 2018 - Moederdag - bracht Kevin L., beroepsmatig gekend als Clown Tobi, zijn ex-partner Caroline Dombrecht (46) met messteken om het leven in de garage van haar woning in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg. Hij kon het niet verkroppen dat de rozenkweekster een punt had gezet achter hun relatie.

Het boterde ook niet met haar kinderen omdat ze hem niet voldoende als vaderfiguur erkenden. Na de moord verschanste de 31-jarige L. zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Hij had een pistool bij zich waarmee hij af en toe een schot loste, maar kon uiteindelijk na uren onderhandelen overmeesterd worden door speciale eenheden. (Lees verder onder de foto)

Kevin L., beter bekend als clown Tobi, op het dak van een appartementsgebouw na de feiten. — © rr

Kevin L. werd aangehouden op verdenking van moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen, maar overleed in september 2019 in de gevangenis van Brugge omdat hij de medicatie voor zijn diabetes weigerde in te nemen. Hierdoor is het nooit tot een assisenproces gekomen.

Maar op de dag van de moord werd ook Dietwin H. in de boeien geslagen. Onderzoek had immers uitgewezen dat de Oosterzelenaar kort na de moord op vraag van zijn vriend Kevin L. naar Ettelgem was afgezakt. Daar zag hij het levenloze lichaam van Caroline Dombrecht en was hij er ook getuige van hoe L. haar drie minderjarige kinderen op een zolderkamer had vastgebonden en mishandeld. Toch verwittigde H. de hulpdiensten niet. (Lees verder onder de foto)

Slachtoffer Caroline Dombrecht werd door Kevin L. vermoord. — © rr

De jodelaar zat twee weken in voorhechtenis en werd voor de Brugse correctionele rechtbank gedaagd wegens schuldig verzuim. Hij stond ook terecht van kinderporno die tijdens een huiszoeking in zijn woning werd aangetroffen op een USB-stick. Eind januari vroeg de procureur tijdens het proces, dat achter gesloten deuren werd behandeld, een voorwaardelijke straf voor H., die de feiten deels betwistte. Hij gaf toe dat hij zag hoe de mishandelde kinderen waren vastgebonden, maar zou uit angst voor de clown het niet hebben aangedurfd om de hulpdiensten te verwittigen. De clown zou hem ook op het hart hebben gedrukt dat hij zélf wel de hulpdiensten zou verwittigen.

De rechtbank achtte hem maandag over de hele lijn schuldig en veroordeelde hem tot twee jaar cel, de helft voorwaardelijk. Aan de kinderen moet Dietwin H. een totale schadevergoeding betalen van 32.500 euro.