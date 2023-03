Eén op tien Vlamingen dreigt uit de boot te vallen door elektronische dienstencheques, Gezinsbond pleit voor offline alternatief

De Digimeter brengt jaarlijks de digitale gewoontes van de Vlamingen in kaart. Hoewel het online gebruik voor drie op de vier Vlamingen “het nieuwe normaal” is, bevestigt de Digimeter dat een groep in de samenleving niet mee is in het digitale verhaal. In die groep zitten vooral 65-plussers en mensen met een lager inkomensniveau.

“Zij vallen terug op de offline dienstverlening of, wanneer die ontbreekt, vallen ze uit de boot”, aldus de Gezinsbond. “Het is aan de overheid om ook voor die 10 procent haar dienstverlening toegankelijk te maken. Door het probleem te ontkennen, wordt de digitale kloof niet gedicht.”

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) kondigde in januari aan dat er vanaf 2025 enkel nog elektronische dienstencheques zijn. De Gezinsbond stelt zich vragen bij die timing en hoopt dat de minister nog bereid is tot verder overleg.

“We zijn uiteraard voorstander om het gebruik van elektronische dienstencheques te stimuleren, op voorwaarde dat er een papieren alternatief mogelijk blijft”, klinkt het. “Gebruikers verplichten om volmachten te verlenen aan hun kinderen of buren, iets wat de minister als begeleidende maatregel voorziet, kan niet de bedoeling zijn. Zo creëer je afhankelijkheid in plaats van autonomie te stimuleren.”