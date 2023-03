Schrik niet als er straks een enorme walvis-locomotief opduikt uit kanaal in Brussel

Op de Van Praet-rotonde wordt een oude locomotief verwerkt in een grote sculptuur in walvisvorm. De sculptuur die Moby Train wordt gedoopt, zal tegen 2026 de rotonde sieren. Dat is het jaar waarin spoorwegmaatschappij NMBS haar honderdste verjaardag viert.

Het Moby Train-beeld verwijst naar de bekende roman van schrijver Herman Melville. Het zeedier, een walvis, lijkt rechtstreeks uit het kanaal te komen. Om het monumentale werk te creëren, werkten de kunstenaar François Schuiten en de Franse beeldhouwer Pierre Matter samen. De walvis verwijst naar de nabijgelegen haven van Brussel, de trein naar het spoormuseum Train World.

“Brussel heeft nood aan artistieke sculpturen die de betekenis van de hoofdstad voor de wereld en het ommeland in de verf zetten”, vertelt de Brusselse minister Sven Gatz (Open VLD). “De geplande Moby Train op de Van Praet-rotonde zal over enkele jaren uitgegroeid zijn tot een populair icoon voor Brusselaars, pendelaars en binnenlandse en buitenlandse toeristen.”

Monumentale poorten

De buurt van de Van Praetbrug, een van de hoofdingangen tot onze hoofdstad, heeft momenteel geen evidente architecturale lijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deze toegangspoort een artistieke zichtbaarheid geven, zoals vroeger monumentale poorten de toegang tot de steden markeerden.

© if

“De Van Praetbrug bevindt zich niet ver van de haven van Brussel, het Train World Museum en de eerste aangelegde spoorlijn in België”, vertelt minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het is een van de belangrijke en in het oog springende ingangen tot onze hoofdstad, voor bezoekers én inwoners. Het was dan ook een vanzelfsprekende keuze om deze prachtige toegangspoort tot ons gewest een sterke zichtbaarheid te geven.”

De Brusselse regering zal de werken de komende vier jaar financieren voor 2 miljoen euro, wat overeenkomt met 80 procent van het totale bedrag. De rest wordt bijeengebracht via sponsoring en crowdfunding.