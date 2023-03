Bart Somers uitgejouwd door vakbonden openbare sector bij protest in Gent

“Het gemeenschappelijk vakbondsfront blijft zich verzetten tegen het nieuwe kaderbesluit over de rechtspositieregeling voor de lokale en provinciale besturen”, stellen de vakbonden ACOD, ACV en VSOA.

Het nieuwe rechtspositiebesluit werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt in werking op 18 maart. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geeft het aan lokale besturen meer vrijheid op het vlak van werving, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden.

De vakbonden blijven zich verzetten tegen het kaderbesluit en kwamen na eerdere acties in Brussel, Antwerpen en Oostende maandag samen aan de aula van de Universiteit Gent in de Volderstraat. Vlaams minister Somers werd uitgefloten bij zijn aankomst aan het congres en in een pamflet beschuldigen de vakbonden hem ervan dat hij “liegt tegen het Vlaams Parlement”.

Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront betekent het besluit het einde van het gemeenschappelijk personeelsbeleid en gaat de VVSG er 30 jaar mee terug in de tijd. “Met deze actie willen we vooral onder de aandacht brengen dat minister Bart Somers het kaderbesluit rechtspositieregeling heeft kunnen doordrukken door zich te bedienen van leugens en verzinsels zowel ten aanzien van zijn eigen coalitiepartners als ten aanzien van de oppositie in het Vlaams Parlement”, zegt Christel Demerlier van VSOA. “Zo heeft hij verschillende keren gezegd dat bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden het schriftelijk examen uit drie delen moet bestaan en dat dit dus onwerkbaar is. Het feit is dat dit nergens maar dan ook nergens zo bepaald is. Elk lokaal bestuur kon dit zelf invullen.”

“Ook het feit dat wij vakorganisaties, als vertegenwoordigers van de personeelsleden, totaal maar dan ook totaal genegeerd werden tijdens de gesprekken over dit nieuwe besluit, zorgt ervoor dat wij deze zoveelste actie voeren”, stelt Christoph Vandenbulcke (ACV). “Minister Somers legt het overlegmodel tussen werkgevers en werknemers zomaar naast zich neer. Hij zal dat logisch vinden, want de manier waarop de coalitiepartners binnen de Vlaamse regering in het stikstofdossier met elkaar omgaan bewijst dat sommigen lak hebben aan ons democratisch overlegmodel.”

De vakbonden vrezen voor een verdere politisering van de gemeentebesturen en voor de verloning van hun leden, zegt Vandenbulcke. “De besturen zullen nu zelf een stelsel van salarisschalen en functionele loopbanen kunnen opstellen, waardoor ze dus veel gemakkelijker voor de ene functie enorm hoge lonen zullen kunnen uitbetalen en voor andere functies enorm lage. En dat gecombineerd met het feit dat de diplomavereiste afgeschaft is en de objectiviteit van de examencommissies in twijfel kan getrokken worden.”