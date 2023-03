Israëlische regering voert justitiële hervormingen versneld door ondanks massaal protest

Ondanks massale protesten blijft de justitiële hervorming in Israël snel vorderen. Een speciale parlementaire commissie keurde maandag een wetswijziging goed die het veel moeilijker maakt een premier onbekwaam te laten verklaren. Volgens berichten in de media willen de rechts-conservatieve regering van Benjamin Netanyahu nog andere belangrijke elementen van de controversiële hervorming deze maand versneld doorvoeren.

Het ontwerp dat de commissie na verhitte debatten heeft goedgekeurd, bepaalt dat een driekwart meerderheid in het parlement nodig is om een premier uit zijn ambt te ontzetten. Bovendien zou dit alleen mogelijk zijn om mentale of andere gezondheidsredenen. De maatregel moet voorkomen dat het Hooggerechtshof of de procureur-generaal zich met een afzetting bemoeit. Er zijn wel nog drie lezingen in het parlement nodig voor de wetswijziging in werking treedt.

Een debat en stemming over andere aspecten van de hervorming van het rechtssysteem staan dinsdagavond gepland in het parlement. De amendementen moeten het parlement in staat stellen beslissingen van het Hooggerechtshof met een gewone meerderheid nietig te verklaren. Bovendien wordt de mogelijkheid van het Hooggerechtshof om eenvoudige wetten ongedaan te maken, beperkt.

Tien weken lang is er massaal geprotesteerd tegen de justitiële hervorming, maar pogingen om tot een compromis te komen, zijn tot dusver zonder resultaat gebleven.