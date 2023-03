Verdachte van kotmoorden bekent plots dat hij Youlia (19) en haar ex Nessar (18) vermoordde: “Ik ben een moordenaar”

Heel wat tumult in de assisenzaal maandagmiddag. Kort na de middagpauze bekende Mohammed Musawi (24) de dubbele moord op Youlia Soboleva (19) en Nessar Jamshidi (18). Een onverwachte, maar vooral emotionele wending in de Brugse assisenzaal. Een namiddag vol woede, verdriet en heel veel vragen.

Kotmoord in een notendop Op 1 oktober 2018 werden in studentenkot Vlaskot in Kortrijk de lichamen van twee jonge mensen gevonden: de 19-jarige studente Youlia, en haar ex-vriend Nessar (18). Het gerecht meent dat een vriend van het koppel de dubbele moord pleegde. Mohammad Musawi (24) staat voor het hof van assisen in Brugge. Hij ontkende tot maandagmiddag de moorden te hebben gepleegd.

Op vraag van de voorzitter legt Musawi haarfijn uit wat er die avond nu exact gebeurd is. “Ik hoorde hen van op straat lachen”, snikt Musawi. Op vraag van Musawi kwam Nessar naar beneden, waarna ze naar de keuken gingen. “Hij vroeg me hen met rust te laten en weg te gaan.” Musawi was toen al zeker dat Youlia er zich bevond. Als de voorzitter vraagt of hij toen al wist Youlia te doden, knikt de beschuldigde met zijn hoofd naar beneden gericht ja. “Ik wou ze terug.”

Musawi geeft toe dat hij Nessar beval hem naar boven te laten gaan. Musawi ging naar buiten en Nessar zette de achtervolging in. Na wat geduw en getrek haalde Musawi zijn mes boven. “Ik weet niet meer wie begonnen is met duwen, wat ik wel weet is dat ik de schuldige ben en ik het gedaan heb.”

Emotioneel

De getuigenissen verlopen moeizaam door de hevig emotionele jongeman. “Ik heb gestoken in Nessar zijn hart, toen is het mes gevallen en gebroken. Hij viel op de grond met zijn ogen open. Ik zie het nog steeds voor mij.”

Kort erna doorzocht hij de kledij van Nessar op zoek naar de huissleutel, zo kon hij zeker binnen op de kamer bij Youlia. “Ze zat op een stoel toen ik de deur open smeet. Het mes zat onder mijn T-shirt verstopt”, geeft Musawi toe. Hij was vastberaden en had maar één doel. De vraag of Youlia begon te schreeuwen toen hij haar neerstak, brak de jongeman volledig. Een hevig gesnik van enkele minuten vulde de zaal. Youlia bleef de hele tijd schreeuwen en verdedigde zich met haar handen boven haar hoofd. “Kon je niet stoppen?”, vroeg de voorzitter. “Nee”, is het korte, maar eerlijke antwoord van Musawi.

Een vragenvuur zonder einde. Musawi stapte na de steekpartij de kamer buiten en sloot de deur. “Was je toen niet wakker geschud om de hulpdiensten te bellen?”, vraagt de voorzitter. Musawi bleef het antwoord schuldig. “Ik heb geprobeerd te bellen, maar kon het niet. Ik was bang en wist niet wat ik moest doen”, geeft Musawi toe. Pas toen de man wakker werd, besefte hij voor het eerst wat hij sinds die tragische avond op zijn kerfstok heeft staan.

“Familie heeft recht op antwoord”

Na 4,5 jaar breekt de jongeman dan toch. “Waarom precies vandaag?”, vraagt de onderzoeksrechter zich luidop af. “Het werd me te veel en ik kan er niet meer mee leven. De familie heeft het recht te weten wat er gebeurd is. Ik ben een moordenaar”, snottert de beschuldigde. De handen voor zijn ogen, een luid gesnik en vooral heel veel schaamte.

Net wanneer het bijna niet emotioneler kon, richt Musawi zich op vraag van advocaat Leysen zich tot de familie van Youlia. “Het spijt me. Sorry. Dat moest allemaal niet gebeurd zijn. Ik ben bereid mijn eigen leven te geven, het maakt me allemaal niet meer uit. Ik heb het gehad.”

De zitting werd geschorst. Straks wordt de zitting hervat met de pleidooien van het Openbaar Ministerie.

