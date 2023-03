OVERZICHT. Nieuwe Michelingids: één nieuw tweesterrenrestaurant in ons land, Wout Bru is opnieuw sterrenchef

Vorig jaar klokten we af op 133 sterrenzaken in België, wat een record was. Dit jaar doen we er nog eens 15 bij. Eén restaurant gaat van één naar twee sterren: Bozar Restaurant van Karen Torosyan. “25 jaar geleden kwam ik in België aan zonder dat ik één woord Frans kende”, vertelt Torosyan die geboren is in Georgië en op zijn achttiende in ons land aankwam met zijn gezin. Enkele jaren later ging hij werken bij de bekende chef Jean-Pierre Bruneau. “Wij restaurateurs hebben het mooiste beroep ter wereld. Jammer voor iedereen in deze zaal die een andere job heeft.” De uitreiking van van zijn ster was ontroerend: hij kreeg hem van zijn leermeester David Martin van La Paix (**) in Anderlecht, waar hij lang werkte. De twee vielen elkaar in de armen. Michelin is gul met lof voor hem. “Torosyan is al jarenlang een toonbeeld van vakmanschap”, klinkt het. “De minutieuze chef brengt oude recepten tot leven met een zeer eigen oog voor detail. Zijn verbluffende ‘en croûte’ gerechten zijn de uithangborden van zijn persoonlijke keuken. Chef Torosyan weet de emotie die hij in zich heeft over te brengen naar het bord. Zijn ontwikkeling is uitermate boeiend om volgen.”

De eerste ster

Liefst 15 Belgische restaurants krijgen een eerste ster. Willem Hiele had vroeger al een ster in zijn oude zaak in Koksijde. Eind 2021 sloot hij die, verloor hij zo de ster, maar nu pakt hij die terug in zijn nieuw restaurant in Oudenburg. Matthieu Beudaert van Table D’Amis in Kortrijk had vroeger ook een ster, maar toen hij zijn gastronomisch restaurant in 2018 sloot, stond hij die af. Nu zit hij opnieuw op sterrenniveau met een eerste ster. Restaurant Misera van Nicolas Wentein Misera in Antwerpen krijgt ook een eerste ster. Misera werkte eerder al bij Sergio Herman in AIRrepublic maar vertrok daar om een eigen zaak te beginnen. Nog een oud leerling van Sergio: Maurice De Jaeger krijg een ster voor Sensum in Sint-Denijs-Westrem. Wout Bru is na acht jaar opnieuw sterrenchef. Ooit had hij twee sterren met zijn Maison Bru in Frankrijk, maar in 2015 verloor hij de laatste. Vanaf 2017 ging hij voor de groep van Marc Coucke koken in Durbuy. Met zijn restaurant Le Grand Verre behaalt hij de eerste ster. In Ixelles krijgt Humus x Hortense van Nicolas Decloedt die vroeger nog bij Kobe Desramaults werkte en een vegetarisch restaurant runt de eerste ster. “Leuk dat dit kan”, aldus Decloedt. “Duurzaamheid en gastronomie hoeven geen twee aparte begrippen te zijn. We geloven dat dit de toekomst is van de gastronomie.”

Kevin Graf van De Bakermat in Ninove kon niet aanwezig zijn op de ceremonie omdat zijn zaak open is. Plots zaten zijn gasten dus terwijl ze aan het eten waren in een sterrenzaak. In Antwerpen viel er ook nog een ster voor Glass van Wouter Van Tichelen. In Wallonië kregen de volgende zaken ook een eerste ster: La Grange D’Hamois in Emptinne, La Table Benjamin Laborie in Ohain, La Table De Manon van Manon Schenck in Grandhan, Barge van Grégoire Gillard in Brussel en La Grappe D’Or in Autelbas, Le Roannay in Franchorchamps en Le Vieux Château in Flobecq.

Groene Ster

Vier zaken wonnen een groene ster, die bestaat sinds 2020 en gaat naar restaurants die een duurzame benadering van de gastronomie hebben. Het gaat om Instroom in Antwerpen, het restaurant dat chef Seppe Nobels runt met vluchtelingen. “We selecteren mensen die wachten op een verblijfsvergunning”, zegt Nobels. “We zijn een jaar en acht maanden ver en hebben intussen 72 mensen kunnen laten doorstromen naar de arbeidsmarkt. Mensen die uit oorlogsgebied komen, uit hongersnood, het is geweldig om die mensen te kunnen opleiden.” Daarnaast kreeg het Antwerpse WILDn van Bart De Pooter en Simone Catalano, Barge in Brussel en La Grappe D’or in Autelbas ook een groene ster.

De prijs voor jonge chef gaat dit jaar naar Mathieu Vande Velde (24) van Le Roannay in Franchorchamps. Hij is afkomstig uit Anderlecht en werkte eerder bij Comme Chez Soi en Le Paix. Hij mocht in Bergen ook al ziin eerste ster ontvangen. Yanick Dehandschutter van Sir Kwinten in Sint-Kwintens-Lennik wint de Sommelier Award.

Verliezers

Negen restaurants verliezen dit jaar een ster. Eerder lieten restaurant Eyckerhof (Bornem), Hostellerie Le Fox (De Panne) en San Daniele (Ganshoren) al weten dat ze hun ster verloren zagen gaan. Daarnaast blijkt ook Vintage in Kontich de zijne te verliezen, en Wine in the City in Jette. Ook de Pastorale in Reet moet zijn twee sterren schrappen, maar dat is geen verarssing: chef Bart De Pooter kondigde dit najaar aan dat hij zou stoppen. Met zijn nieuwe restaurant WILD’n werd hij wel meteen bekroond met een Groene Ster.