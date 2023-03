Dierenambulance redt ganzen uit huis van beruchte Nederlandse studentenclub

Iemand stuurde een foto van het huis naar de Groningse nieuwssite Sikkom. Daarop staat een gans voor het raam. De afzender stuurt erbij: “Rare taferelen hier in de straat. Is dit een soort doorgeslagen studentengrap?” Medewerkers van de dierenambulance gingen meteen naar het huis zodra ze de foto zagen. Daar vonden ze de twee ganzen die bang in een hoekje zaten met verwondingen aan hun vleugels en veren. “Ganzenveertjes liggen normaal gesproken als dakpannen over elkaar heen”, zegt medewerkster Marian Ubels. “Maar dat verendek was helemaal kapot.”

De ganzen zijn meegenomen naar een dierenopvang waar ze kunnen aansterken. Doordat hun veren beschadigd zijn, kunnen ze nog niet in het wild uitgezet worden. Over een paar dagen gaan medewerkers controleren of de dieren nog kunnen vliegen.

Voorzitter van Vindicat Adriaan Zoetmulder is “ontzettend geschrokken” van de dierenmishandeling. Hij laat weten dat het bestuur besloten heeft dat de studenten voor onbepaalde tijd niet mee mogen doen aan activiteiten van de studentenclub.

Bedprestaties en coronafeestjes

Dit is niet het eerste incident binnen de Groningse studentenclub. In 2021 ontstond er ophef over Vindicat, omdat een lid een lijst had gedeeld waarin van tientallen vrouwelijke leden stond wat ze in bed waard waren. Een halfjaar eerder feestten ze in een bus, terwijl de coronabesmettingen in Nederland erg hoog waren.

De studentenclub was ook berucht om hun studentendoop die vaak uit de hand liep. In 2018 besloot de Rijksuniversiteit Groningen zelfs de banden met de vereniging te breken na incidenten die te maken hadden met overmatig alcoholgebruik, seksuele intimidatie en geweld. Intussen zijn de banden tussen de universiteit en de club weer hersteld.