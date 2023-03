Brusselse Bozar Restaurant van Karen Torosyan krijgt tweede Michelinster

Het Bozar Restaurant van chef Karen Torosyan heeft maandag een tweede Michelinster gekregen. Dat is bekendgemaakt bij de voorstelling van de nieuwste Michelingids in het Koninklijk Theater in Bergen.

Torosyan, een Armeense chef die in Georgië geboren is, wordt “een ambachtsman pur sang” genoemd. “Zijn persoonlijke kijk op oude recepten is gedetailleerd en emotioneel”, klinkt het bij de voorstelling. “Wij hebben het mooiste vak ter wereld”, reageerde Torosyan enthousiast op het podium. “Koken is meer dan een passie, het is een roeping.”

“Ik kwam 25 jaar geleden aan in België en ik sprak geen woord Frans. Alles is mogelijk. Droom en laat ons dromen”, zei hij nog aan zijn collega’s die samengekomen waren in Bergen. Hij droeg zijn tweede ster op aan zijn entourage, aan André Martini, die hem leidde naar de gastronomie, aan chef Jean-Pierre Bruneau en aan David Martin. “Hij is de eerste die in me geloofde, die me in de spotlight zette, die me begeleidde. We hebben deze baby samen op de wereld gezet. Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven.”

Het Brusselse restaurant is het enige dat dit jaar een tweede ster heeft gekregen. België telt nu 22 restaurants met twee sterren en drie met drie sterren. Daarnaast zijn er 124 restaurants met één Michelinster, waaronder zestien nieuwe.