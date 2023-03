Voormalig Inter-spits Christian Vieri kritisch voor Romelu Lukaku: “Het ligt niet aan zijn ploegmaats, met hen werd ik topschutter”

Inter verloor vrijdag van staartploeg Spezia (2-1), ondanks een strafschopdoelpunt van Romelu Lukaku. Na die wedstrijd kwamen kritische meningen naar boven over de Rode Duivel. De meest harde was die van voormalig Inter-spits Christian Vieri aan Bobo Tv. Hij vindt dat Inter goed speelt, maar Lukaku te weinig doet met de kansen. Volgens ex-Inter-voorzitter Massimo Moratti is Lukaku nog steeds niet in vorm na zijn vele blessures dit seizoen.

“Inter creëert in eigen huis tien kansen per wedstrijd, dus je kan niet zeggen dat ze niet goed spelen”, aldus Vieri, die in 2003 bij Inter topschutter werd in de Serie A. “Je hebt Dumfries die voorzet, Dimarco die voorzet, je hebt Barella... Er is geen gebrek aan ploegmaats die Lukaku in een goede positie brengen. Ik zal je één ding vertellen: als ik voor dit Inter zou spelen, ik zou elk jaar topscorer worden.”

Romelu Lukaku wordt sinds afgelopen zomer gehuurd van Chelsea, maar sukkelde dit seizoen met een drietal blessures, waarvan de laatste een ontsteking aan de knie twee maanden geleden. Hij zit aan drie goals in veertien competitiewedstrijden, daarbij twee strafschopdoelpunten.

“Lukaku’s conditie is niet goed, hij is nog steeds erg traag”, zegt voormalig Inter-voorzitter Massimo Moratti aan de Gazzetta dello Sport. “De ploeg was wanordelijk tegen Spezia. Er zijn spelers met kwaliteiten, maar sommigen zijn uit vorm.”