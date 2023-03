Niet alleen winnaars: deze topchefs verliezen hun ster

Er komen liefst 15 sterrenzaken bij in één klap - wat opvallend veel is - maar tegelijk verliezen er ook enkele zaken. Zo moet de Pastorale in Reet zijn twee sterren schrappen, al is dat geen verrassing. Chef Bart De Pooter sloot namelijk dit najaar zijn zaak, om aan nieuwe avonturen te beginnen. Met één van zijn nieuwe zaken - WILD’n - won hij meteen een Groene Ster.

Dit weekend lieten enkele gevestigde waarden ook al weten dat ze een ster zouden verliezen. Zo gaat Hostellerie Le Fox in De Panne van twee naar één ster. Eigenaar Stéphane Buyens is een van de bekendste chefs van het land. De eerste ster voor Le Fox, een hotel met restaurant, kwam er in 1987, de tweede in 2005. Buyens brak uit zijn restaurant en was graag gezien op élke televisiezender. In 2024 zou hij stoppen, dat wisten ze bij Michelin. De klanten weten het nu pas. “Ik had dat nieuws liever op een fijnere manier bekendgemaakt”, zegt hij daarover.

Wie ook niet boos is maar even teleurgesteld: Ferdy Debecker. Zijn Eyckerhof in Hingene is vanaf vandaag, na dertig jaar, géén sterrenrestaurant meer. Zijn naam klinkt niet als die van Peter Goossens of Gert De Mangeleer. Maar in het wereldje klinkt hij als een klok. In 1999 haalde bij brons op de Bocuse d’Or, het culinaire wereldkampioenschap. Tot op vandaag is hij nog steeds de laatste Belg die op het podium stond.

Ook het Italiaanse restaurant San Daniele uit Ganshoren liet gisteravond al op Facebook weten dat het de ster na 19 jaar verliest. Het restaurant vlakbij de basiliek van Koekelberg werd veertig jaar geleden opgericht door Antonio Spinelli. Hij stierf tijdens corona en zijn zonen zetten het restaurant nu verder. “We zullen u blijven bedienen zoals we dat altijd hebben gedaan met liefde, passie en professionaliteit. Ons team, onze producten en onze service zullen niets veranderen. Grazie”, klinkt het. Nog in het Brusselse moet Wine in the City uit Jette haar enige ster inleveren.

Grote verrassing in het lijstje met zaken dat een ster verliest is Vintage uit Kontich. Chef-kok Ruben Christiaens (26) won vorig jaar nog de titel Beste Jonge Chef van het Jaar en kreeg toen ook meteen een eerste ster. Een jaar later moet het Antwerpse restaurant die al inleveren.