Tunesisch parlement neemt na 20 maanden opnieuw zitting

Het nieuwe Tunesische parlement, dat in december en januari tijdens verkiezingen met een extreem lage opkomst is verkozen, is maandag aan de slag gegaan. Dat meldt het staatsagentschap TAP. Eerder was er 20 maanden geen parlementair werk geweest in het Noord-Afrikaanse land in de nasleep van de controversiële machtsuitbreiding van president Kais Saied. Het nieuwe parlement heeft aanzienlijk minder macht dan het vorige. De oppositie vindt het onwettig.