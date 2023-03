Biden stelt Amerikanen gerust na problemen met Silicon Valley Bank en wil strengere regels voor banken

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag tijdens een speech benadrukt dat de Amerikanen erop mogen vertrouwen dat het bankensysteem in de VS veilig is. Hij gaat het Congres en de regulatoren wel vragen om de regels voor de banken te verstrengen, nu twee kleinere banken over de kop gegaan zijn. Het nieuws stuurde maandag de aandelenbeurzen flink lager. Beleggers vluchtten massaal naar veilig geachte overheidsobligaties.