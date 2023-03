Medeorganisator van geflopt festival Vestiville riskeert 8 maanden cel: “Die bestorming is toch niet haar schuld?”

Oplichting, witwassen, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte, het werd allemaal onderzocht bij het geflopte festival Vestiville in Lommel. Maar uiteindelijk is enkel fraude met tien betalingsbewijzen vastgesteld. Medeorganisator K.T. (41) riskeert acht maanden cel en 2.000 euro boete.

Aanvankelijk gonsde het van geruchten over grootschalig gesjoemel rond het festival. Maar nu staat enkel de medeorganisatrice terecht voor valsheid in informatica. Nog voor de eerste raadkamer liet de onderzoeksrechter de vrouw en haar broer vrij. De Rotterdamse van Cambodjaanse origine tekende maandag present in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Volgens het parket knoeide de vrouw met tien overschrijvingsbewijzen. De vrouw liet uitschijnen dat de facturen betaald waren, maar dat bleek al snel niet het geval. Eind juni 2019 had het driedaagse hiphopfestival moeten plaatsvinden op het Kristalpark in Lommel. De organisatoren hadden het enorm groot opgevat en mikten op 100.000 bezoekers. Op de affiche prijkten toppers als Cardi B, A$ap Rocky, Future, Migos en andere kleppers uit het genre.

Schadevergoedingen

Het was uiteindelijk burgemeester Bob Nijs (CD&V) die vlak voor de start de stekker uit het festival trok. De festivalsite was weliswaar opgebouwd, maar niet zoals het hoorde te zijn. Brandweer, politie en FOD Volksgezondheid gaven allemaal een negatief advies. Hoofdact A$ap Rocky kondigde daarop aan niet te willen optreden. “De spreekwoordelijke druppel was een tekort aan security. Het hoofd van de beveiliging van A$ap Rocky heeft alles afgekeurd, waarna de bal aan het rollen ging”, zegt Peter Donné, die de organisatrice bijstaat. (Lees verder onder de foto)

© Sven Dillen

Duizenden festivalgangers bleven in Lommel achter met een gat in hun portemonnee zonder ook maar een muzieknoot te hebben gehoord. “Er was niet genoeg catering, water was er onvoldoende in deze snikhete periode, de security was ondermaats, een hele resem dingen waren niet geregeld... De Stad Lommel moest daarop voedsel en water aankopen voor de bezoekers, busdiensten inleggen en nog zoveel meer”, beschreef advocate Julie Jamaer. In naam van Stad Lommel eiste ze een schadevergoeding van ruim 32.000 euro.

Terrein bestormd

De curator sprak van een passief van 265.000 euro en wil dit bedrag dat nog openstaat bij diverse leveranciers terug. “Sommigen willen een vergoeding zien voor de schade die ze opliepen toen het publiek het terrein bestormde. Maar is mijn cliënte daarvoor verantwoordelijk?”, vraagt Donné zich af.

De Britse ticketingmaatschappij Festicket wil 670.000 euro terugzien. “Dat bedrag was al aan de organisatie gestort voor de verkoop van de vele kaartjes”, luidt het. “De tickets zijn voor niets betaald omdat de gemeente het nodig vond het festival af te gelasten”, vervolgt Donné. (Lees verder onder de foto)

© Sven Dillen

Kwakkel

De procureur stelde dat het gesjoemel minder groot was dan aanvankelijk gedacht. “De drie organisatoren zijn meteen gearresteerd. Er is een groot onderzoek gevoerd, maar er zijn enkel bewijzen van valsheid in informatica tegen K., niet tegen haar broer. Hij hield zich niet bezig met de administratie. Bewijzen tegen de Britse medeorganisator, die enkel instond voor het werven van artiesten, zijn er evenmin.” (Lees verder onder de video)

Archiefbeelden. — © TV Limburg

De geruchten dat de organisatoren in Nederland al bekend zouden staan om financieel gesjoemel bij het op poten zetten van events, ontkende de procureur. “Een kwakkel. In de zaak Vestiville is de enige tenlastelegging valsheid in informatica. Van oplichting is geen sprake. Diverse gedupeerden zijn verhoord. Ze kregen een vervalst betalingsbewijs, maar het merendeel zegt wel betaald te zijn geweest. Ik vorder acht maanden cel en 2.000 euro boete.” (Lees verder onder de foto)

© Dick Demey

375.000 dollar voor Cardi B

Advocaat Peter Donné wees erop dat er enorm veel geld in het project was gestoken. “En betaald. Cardi B heeft zelfs 375.000 dollar gekregen zonder zelfs maar op te treden.” De raadsman schoof de schuld van de flop in de schoenen van productieverantwoordelijken Jan P. en Roel B. “Er was een samenwerkingsovereenkomst waarbij het budget op 1 miljoen euro vastgelegd was. Dat bleek een misrekening te zijn. Plots begon het festival in de pers tegenwind te krijgen.”

“Er waren geruchten dat het de verkeerde kant uitging. Dat broer en zus oplichters zouden zijn. Vestiville zou het tweede Fyre Festival worden. Het is niet de verantwoordelijkheid van mijn cliënte dat de kosten opliepen. In extremis is nog geld van een Cambodjaanse geldschieter – betalingsplatform PiPay - naar de vennootschap achter Vestiville gepompt, maar het kwaad was al geschied.” (Lees verder onder de foto)

© Sven Dillen

“De ene leverancier praatte met de andere in dat ons-kent-ons-wereldje. De ene na de andere begon zijn betaling te eisen. Het is niet gebruikelijk om alles op voorhand te financieren. De cashflow komt van het festival zelf. Vergelijk het met de banksector: geen enkele bank kan het aan als iedereen plots zijn spaargeld gaat terughalen.”

“Voldoende gestraft”

Donné beklemtoonde dat er geen sprake was van oplichting. “Er zijn tien overschrijvingen vervalst”, waarna hij de gedupeerde bedrijven één voor één opsomde. “Dat wordt niet betwist. Is daar iemand van aanwezig vandaag? Neen, want ze zijn allemaal vergoed. Niemand die nog een nadeel heeft. Jan P. en Roel B. hebben niet gedaan wat ze moesten doen. Dat er financiële problemen waren, is hun verantwoordelijkheid. De kosten waren veel hoger dan geraamd.” (Lees verder onder de foto)

© Boumediene Belbachir

“Door fouten van anderen is het festival niet doorgegaan. Ik vraag de vrijspraak. Bovendien is mijn cliënte al voldoende gestraft. Er zijn bedreigingen geweest, gedupeerden kwamen verhaal halen bij haar thuis, er was een online haatcampagne, maandenlang is ze vernederd en uitgespuwd. Mijn cliënte is al voldoende gestraft. Zeggen dat alles misgelopen is door de schuld van de tien valse betalingsbewijzen houdt feitelijk en juridisch geen steek. Zij kan niet opdraaien voor de gevraagde bedragen. Mijn cliënt staat hier terecht voor valsheid. Alleen is die niet gepleegd tegen de curator, de Stad Lommel of Festicket.”

Drie miljoen euro

De beklaagde kreeg het slotwoord. “Ik had geen intentie om die mensen te schaden. Jan en Roel deden alles in het honderd lopen. Uiteindelijk hebben we 3 miljoen betaald terwijl er maar 1 miljoen was afgesproken. De leveranciers bleven maar komen. Elke dag heb ik geprobeerd om het op te lossen. In mijn hoofd was alles betaald. Alleen achteraf moest er nog 300.000 euro volgen. Ik organiseer al 15 jaar events. Dit is me nog nooit overkomen”, zuchtte de vrouw. “Schoenmaker blijf bij uw leest”, adviseerde de rechter. “U had de intentie om dat te organiseren, maar was er niet bekwaam voor. U had eerder moeten ingrijpen.”

Vonnis op 3 april.