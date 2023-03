Chemische stoffen bovenaan EU-jaarlijst van gezondheidsrisico’s gevaarlijke producten

Via Safety Gate kunnen de nationale autoriteiten voor productveiligheid in de 27 lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein elkaar snel informeren over maatregelen die ze hebben genomen tegen gevaarlijke non-foodproducten. Het systeem klokte vorig jaar af op 2.117 waarschuwingen, iets minder dan in 2021.

“Safety Gate heeft bewezen dat het een heel betrouwbaar instrument voor markttoezichthouders is om de veiligheid van consumenten te waarborgen en gevaarlijke producten van de markt te houden, ongeacht of ze in een rek of een online winkelmandje liggen”, zo verklaarde Europees commissaris voor Consumentenbescherming Didier Reynders in een persbericht.

Meeste waarschuwingen

Speelgoed (23 procent), motorvoertuigen (16 procent) en cosmetica (10 procent) waren opnieuw de producten waarover de meeste waarschuwingen werden verstuurd. Opvallend is wel dat risico’s gelinkt aan chemische stoffen het vaakst werden aangehaald (35 procent). Verwondingen (25 procent) en stikken (14 procent) vervolledigen de top-3 van meest gemelde risico’s.

Die sterke toename van risico’s die te maken hebben met chemische stoffen heeft volgens de Europese Commissie te maken met de aanwezigheid van recent verboden stoffen in parfums en crèmes. Maar de risico’s stelden zich ook bij andere producten, zoals excessieve concentraties ftalaten in speelgoed.

Vanuit België vertrokken vorig jaar 41 waarschuwingen naar het systeem. De meeste gingen over textiel en kledij (37 procent), gevolgd door pyrotechnische artikelen (20 procent) en motorrijvoertuigen (12 procent). Verwondingen (43 procent), verstikking (15 procent) en gehoorschade (11 procent) waren de meest geciteerde risico’s.