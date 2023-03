Duizenden banen bedreigd bij Duitse warenhuisketen Galeria

De Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof - moedermaatschappij van het Belgische Inno - is van plan 52 van de 129 warenhuizen te sluiten. Daardoor staan er meer dan 5.000 banen op de helling. Dat is op een ondernemingsraad bekendgemaakt.

Galeria is de grootste warenhuisketen van Duitsland, maar zit al een tijd in slechte papieren. In oktober startte het concern een beschermingsprocedure op, voor de tweede keer in drie jaar tijd. Veel Duitsers houden door de hoge inflatie de hand op de knip en geven dus minder uit.

De Belgische keten Inno is een dochter van Galeria Karstadt Kaufhof. Inno is niet betrokken bij de sanering.