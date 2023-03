DE INSIDER. “Lukas Dhont kan Adil & Bilall achterna. De vraag is alleen of hij dat wil”

Weer net niet voor België. ‘Close’ was genomineerd voor de Oscar voor Beste internationale film, maar greep er zoals alle Belgische voorgangers naast. Een gemiste kans voor regisseur Lukas Dhont? “Neen. De deuren van Hollywood staan wagenwijd open voor hem”, zegt onze filmjournalist Wout Desmytere in onze gloednieuwe dagelijkse podcast ‘De insider’. Beluister hem hier, of in je favoriete podcastapp.