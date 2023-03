Biden keurt ondanks verkiezingsbelofte en druk van milieugroepen olieproject goed in Alaska

Ondanks druk van milieugroepen en een verkiezingsbelofte van Joe Biden heeft de Amerikaanse regering maandag een groot olieproject in het noorden van Alaska goedgekeurd. Het gaat om het Willow-project van de Amerikaanse oliegigant ConocoPhillips. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de federale gronden in de VS, maandag bekendgemaakt.