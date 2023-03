Russen laten “thermietregen” los op mijnstad Voehledar: wat is dat precies?

In de strijd om Voehledar, een mijnstadje in het zuidoosten van Oekraïne, hebben de Russen “thermietbommen” ingezet, zo moet blijken uit beelden die online circuleren. Het gaat om bommen die niet ontploffen, maar wel branden. “Dit is een van de wreedste wapens van de Russen”, aldus Human Rights Watch (HRW).

Al sinds eind januari proberen Russische troepen Voehledar in te nemen, maar net als op zovele andere plaatsen in Oekraïne wordt er maar weinig vooruitgang geboekt en worden er zware verliezen geleden. Zo werd de 155ste marine-infanterie, ongeveer 5.000 man sterk, midden februari al zo goed als volledig uitgeschakeld.

De Russische troepen ter plaatse klaagden eerder al over een gebrek aan munitie en granaten en dus proberen ze het maar op een andere manier. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een “thermietregen” op het mijnstadje neerdaalt. Hoewel het niet bekend is van wanneer de beelden exact zouden dateren, zouden ze wel “recent” gefilmd zijn.

2.400 graden en meer

Maar wat zijn thermietregens of thermietbommen precies? Het gaat om bommen die gemaakt zijn van metaalpoeder vermengd met metaaloxide en meestal worden afgevuurd door raketwerpers op de grond. Ze ontploffen niet, maar branden wel en bereiken daarbij temperaturen van ruim 2.400 graden. Warm genoeg om door staal en beton heen te schroeien. “Dit is een van de wreedste wapens ingezet door de Russen. Ze kunnen onmiddellijk én levenslang lijden veroorzaken”, zo verklaarde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch eerder.

Omdat ze minder nauwkeurig zijn, worden de “regens” niet ingezet om specifieke doelen te raken, maar veeleer om grotere gebieden te treffen. Hoewel het internationale recht het gebruik ervan verbiedt in de buurt van burgergebieden, zou het niet de eerste keer zijn dat Rusland de thermietbommen inzet tijdens de oorlog in Oekraïne. Al sinds mei vorig jaar werd er al meermaals melding van gemaakt. Hoeveel slachtoffers er al door gevallen zijn, is niet duidelijk.