Spanje kent uitzonderlijke hitte, ook op Groenland recordtemperaturen gemeten

De lente is nog niet eens begonnen, maar in Spanje leek het vorig weekend al zomer. Het kwik steeg er op sommige plaatsen naar recordtemperaturen boven de 30 graden. Ook op Groenland ging het warmterecord voor maart aan diggelen.

In Spanje speelden zich het voorbije weekend ware zomertaferelen af. De stranden van de Middellandse Zee lagen vol met mensen die snakten naar verkoeling. Op Mallorca werd zaterdag met 27,3 graden een recordtemperatuur voor maart gemeten. Twee weken geleden lag er op het eiland nog sneeuw en ging het kwik nog regelmatig onder nul. In Castellón de la Plana, regio Valencia, werd de hoogste temperatuur geregistreerd: 30,8 graden. Dat is 0,6 graden hoger dan het vorige record voor maart.

Spanje kampt de laatste jaren met extreme droogte en bosbranden. Ook nu waarschuwde de weerdienst al voor het risico op branden. Bovendien viel er de voorbije maanden te weinig neerslag waardoor de kans op een watertekort in de zomer stijgt.

Groenland

Ook Groenland kent extreem hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In hoofdstad Nuuk werd het afgelopen weekend een recordtemperatuur van 15,2 graden geregistreerd. Dat is maar liefst 20 graden boven het gemiddelde voor maart, meldt het Deense Meteorologisch Instituut. Ook in het noorden schoten de temperaturen zo’n 17 tot 28 graden boven het gemiddelde.

