Bali verbiedt motorrijden voor buitenlanders

Een motor huren om het eiland te verkennen is er bijzonder populair, maar op Bali is dat vanaf nu verboden voor toeristen. Volgens gouverneur Wayan Koster is er te veel “wanorde” door buitenlanders die zich “misdragen”. “De maatregel moet kwaliteit en waardig toerisme waarborgen.”

Het is niet duidelijk hoe het verbod gehandhaafd gaat worden. Koster heeft wel aan het ministerie van Justitie gevraagd om de visa in te trekken van toeristen die worden betrapt op overtredingen als motorrijden en illegaal werken.

Op Bali waren de afgelopen tijd meerdere motorongelukken met toeristen. Vorige maand reed een dronken toerist een lokale motorrijder aan. Die moest in het ziekenhuis worden opgenomen. En in januari zijn twee buitenlanders overleden nadat ze met de motor tegen elkaar waren gebotst.