Matthieu Beudaert en zijn vrouw Sofie Delbeke woonden de uitreiking van de Michelinsterren in Bergen niet bij. Ze vierden in Parijs het herbehalen van een ster voor Table d’Amis. — © if

Kortrijk

Herbronnen, zo heette het bij Table d’Amis in 2018. Chef Matthieu Beudaert gaf zijn ster terug aan de Michelingids. Vijf jaar later heeft hij zijn ster nu terug. De chef-kok had de ster duidelijk niet verwacht want op het moment van de uitreiking zat hij in Parijs: “Dat wordt een blije thuiskomst.”