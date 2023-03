Kontich

Eén van de grote verrassingen op de voorstelling van de nieuwe Michelingids: Vintage, het restaurant uit Kontich, is na één jaar zijn ster alweer kwijt. Nochtans werd Ruben Christiaens vorig jaar nog uitgeroepen tot Beste Jonge Chef van het Jaar. Wanneer we hem bellen voor een reactie, krijgen we een onverwacht antwoord.