Homo of hetero maakt volgend jaar niet meer uit bij Nederlandse bloedbank

Bloeddonoren in Nederland moeten begin volgend jaar dezelfde vragenlijst krijgen om te bepalen of hun bloed of plasma veilig te gebruiken is. Dat meldt Stichting Sanquin Bloedvoorziening.

Het maakt dan niet meer uit of je homo of hetero bent. Alleen je seksgedrag telt, met het oog op via bloed overdraagbare infecties. Op dit moment mogen mannen die seks hebben met mannen alleen doneren als ze al langere tijd een monogame relatie hebben of vier maanden geen seks hebben gehad. Voor hetero’s geldt dat niet.

Het moet echter afgelopen zijn met het beleid gericht op mannen die seks hebben met mannen, vind stichting Sanquin. Het moet er niet meer toe doen met wie je seks hebt gehad. Gezondheidsminister Ernst Kuipers spreekt in een brief aan de Tweede Kamer van goed nieuws. Hij hecht er dan ook aan dat de nieuwe praktijk uiterlijk per 1 januari ingaat.