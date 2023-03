Acht doden, onder wie vier kinderen, bij aardverschuiving in Brazilië

Bij een aardverschuiving in Manaus, in het noorden van Brazilië, zijn acht doden gevallen. Vier van hen waren kinderen. De brandweer is nog steeds ter plaatse om eventueel bijkomende slachtoffers van onder het puin te halen. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Drie mensen konden levend worden gered, en acht lichamen werden gevonden. Het gaat om vier volwassenen en vier kinderen. De zoektocht gaat nog de rest van de dag verder”, laat het kabinet van de gouverneur van Amazonas weten.

Volgens de burgemeester zijn minstens elf huizen vernield door een modderstroom in de populaire wijk Jorge Teixeira, gelegen naast en tegen een heuvel ten westen van de grootste metropool in de Amazone. “Er kunnen nog mensen als vermist worden opgegeven, daarom staken we de zoektocht nog niet. We stoppen pas wanneer we zekerheid hebben dat er niemand meer onder het puin ligt”, zegt kolonel Orleilso Ximenes Muniz, commandant van de brandweer van Amazonas. 74 inwoners van de wijk werden geëvacueerd.

Moeilijk te bereiken

“Het is een plaats die moeilijk te bereiken is voor hulpverleners, de hele wijk heeft meegeholpen om mensen terug te vinden”, zegt gouverneur Wilson Lima in de persmededeling. “In Manaus zijn er meer dan duizend zones zoals deze, waarbij tegen een helling werd gebouwd. 62 daarvan bevinden zich in een gevarenzone”, zegt burgemeester David Almeida., die beloofde dat er investeringen zouden gebeuren in de preventie van natuurrampen.

In februari veroorzaakten aardverschuivingen in de regio een record van 65 doden. In Brazilië leven meer dan 9.5 miljoen mensen in een zone die overstromingsgevoelig is of waar aardverschuivingen kunnen plaatsvinden. Experten wijten die risico’s aan de gevolgen van klimaatveranderingen en ongecontroleerde urbanisatie.