Internationaal Strafhof gaat Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne vervolgen: “Twee dossiers liggen klaar”

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag wil Russen vervolgen voor gepleegde oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Oekraïne. Dat meldt The New York Times maandag. Er zouden al twee dossiers klaarliggen.

Eerder deze maand zei de ICC-aanklager Karim Kahn, na een bezoek aan Oekraïne, nog dat de vermeende ontvoeringen van kinderen “het onderwerp van een prioritair onderzoek” waren. Verschillende Oekraïense kinderen zouden naar Rusland gevoerd zijn en daar ter adoptie zijn geplaatst of in heropvoedingskampen ondergebracht. Volgens The New York Times legt het Hof zich in eerste instantie daarop toe en op de beschuldigingen van gerichte aanvallen op publieke infrastructuur, zoals elektriciteits- en waterkrachtcentrales, en burgerdoelwitten.

Het ICC zou volgens de krant alvast van plan zijn om arrestatiebevelen aan te vragen tegen verschillende Russen. De procureur wilde daar niet op reageren. Voor het tot vervolging komt, moet Khan zijn concrete tenlasteleggingen overmaken aan een panel van rechters die zullen beslissen of aan de wettelijke standaarden voldaan is of er meer bewijsmateriaal nodig is. Pas daarna kan tot actie overgegaan worden en kunnen de arrestatiebevelen officieel gemaakt worden.

Rusland noch Oekraïne zijn lid van het Internationaal Strafhof. Maar na de goedkeuring van Kiev heeft het ICC wel rechtsbevoegdheid in het conflictgebied.