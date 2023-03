Dieven stelen toegangsbadge én aanslagen-dossier uit auto advocaat

Dieven hebben zondag het hele dossier van het terreurproces plus een toegangsbadge voor het NAVO-gebouw – waar het proces plaatsvindt – gestolen uit de auto van een advocaat. Dat is gisteren vernomen uit welingelichte bron. De diefstal gebeurde in hartje Brussel.

De auto van de advocaat stond zondag geparkeerd vlak bij het Vossenplein in de Brusselse Marollen. Dieven konden het kofferdeksel openen en stalen een tas met daarin onder meer de computer van de raadsman. Op die computer staat het hele dossier van het terreurproces naast nog vele andere gevoelige info.

Truitje met Messi op

De dieven zijn daarnaast ook aan de haal met een toegangsbadge voor het NAVO-gebouw waar het proces plaatsvindt, met de 400 bladzijden tellende akte van inbeschuldigingstelling én met een Argentijns voetbaltruitje met het opschrift Messi, dat ook allemaal in de koffer lag.

Opmerkelijk, de auto vertoonde geen sporen van braak. Toch slaagden de dieven erin het kofferdeksel te openen. De advocaat heeft meteen aangifte gedaan van de diefstal, zo vernamen we nog.

Veiligheidsprobleem

Door de diefstal ontstond een veiligheidsprobleem voor het terreurproces. Mensen met slechte bedoelingen zouden via de badge ongezien het NAVO-gebouw kunnen binnendringen. “Maar meteen na de aangifte is de badge al gedeactiveerd”, zegt een welingelichte bron. “Ook het dossier is nutteloos, want gecodeerd. Je het dus een paswoord of sleutel nodig om het te kunnen inkijken.”

Er wordt van uitgegaan dat de diefstal “toevallig” is en dat er niemand met terroristische motieven achter de zaak zou zitten.