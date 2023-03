Drama in Texas: driejarig meisje schiet per ongeluk haar zus (4) dood

De moeder en plusvader van de meisjes hadden zondagavond enkele vrienden en familieleden op bezoek in hun appartement in Houston. De vijf aanwezigen dachten allemaal dat iemand anders de kinderen in het oog hield, maar door het misverstand zaten zij alleen op de slaapkamer, vertelde de lokale sheriff van Harris County, Ed Gonzalez, aan verslaggevers. Het driejarige meisje zou een geladen semiautomatisch wapen gevonden hebben, waarmee ze een schot afvuurde.

Familieleden stormden daarop de kamer binnen en vonden het vierjarige meisje op de vloer. De hulpdiensten werden verwittigd, maar zij konden het meisje niet meer redden. Ze overleed ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of een van de volwassenen vervolgd zal worden, omdat de kinderen toegang hadden tot het pistool.

“Weer een tragisch verhaal”

“Dit lijkt weer een tragisch verhaal waarin een kind toegang heeft tot een vuurwapen en iemand anders raakt”, voegde de politiechef nog toe. Hij roept ouders op voorzichtig te zijn: “Je moet je wapens op een veilige plaats opbergen. Het volstaat niet om tegen je kinderen te zeggen dat ze die niet mogen aanraken.”

De Verenigde Staten tellen meer wapens dan inwoners, met ongeveer 400 miljoen exemplaren tegenover 332 miljoen inwoners. Een op de drie volwassenen bezit er minstens één. Vorig jaar werden in de VS meer dan 44.000 doden door vuurwapens geregistreerd, waarvan de helft zelfdodingen waren en de andere helft moorden, ongelukken of gevallen van zelfverdediging, volgens de website Gun Violence Archive. Texas is een van de gemakkelijkste plaatsen ter wereld om aan een wapen te geraken.