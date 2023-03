Van Georgië via de afwas naar het enige nieuwe tweesterrenrestaurant ‘Bozar’: “Je moet dromen in het leven, maar vooral heel hard werken”

U dacht dat sprookjes niet bestonden? Dat van Karen Torosyan (43) bestaat wel. Meer nog: hij speelt de hoofdrol. Zijn ‘Bozar’ werd gisteren het enige nieuwe tweesterrenrestaurant. 25 jaar nadat hij met zijn ouders in België aanspoelde, op zoek naar geluk. “Je moet dromen in het leven. Maar je moet vooral heel hard werken. Mettez vos tripes! Geef alles wat in je lijf zit. Dan is alles mogelijk.”