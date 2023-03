Acht jaar werken op viaduct van Vilvoorde: dit staat ons te wachten

Het viaduct van Vilvoorde ondergaat de komende acht jaar een grootschalige renovatie. De eerste drie jaar zou de verkeershinder nog moeten meevallen. Maar vanaf 2026 moet al het verkeer in beide richtingen over in totaal vijf rijstroken en is zwaar fileleed niet te vermijden.

Het viaduct van Vilvoorde werd in de jaren zeventig gebouwd om 100 jaar te kunnen meegaan. Vandaag rijden er dagelijks 90.000 voertuigen in de twee richtingen over de brug en is het bouwwerk dringend aan renovatiewerken toe.

“Het viaduct is iets meer vermoeid geraakt dan verwacht bij het ontwerp, door het intensieve gebruik”, vertelt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, het agentschap dat instaat voor de renovatie. “Daarom voeren we een grondige renovatie uit van de volledige structuur van de brug. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, worden de werken gespreid over acht jaar.”

Want wie al eens over de Brusselse ring en over het viaduct rijdt, zal er ongetwijfeld al vaak in de file gestaan hebben. Zelfs zonder werken. Dus weten we wat we de komende jaren mogen verwachten.

De eerste fase van de werken start in augustus van dit jaar en duurt tot 2026. Tijdens die jaren zullen de drie rijstroken in elke rijrichting open blijven, maar wel versmald worden. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 50 kilometer per uur. “We verwachten dat dan lichte wachttijden op drukke momenten”, zegt Struyf.

Vanaf 2027 start een nieuwe fase waarbij er in totaal maar vijf rijstroken voor beide richtingen beschikbaar blijven. Er zal dan beurtelings een deel van het viaduct gesloten worden.

De laatste vijf jaar van de werken wordt er dan ook veel hinder verwacht. Zeker op drukke momenten zoals in de ochtend- en avondspits. “Maar we kunnen niet anders. Beter nu renoveren dan nog een paar jaar te wachten en dan misschien grote scheuren vast te stellen en de brug volledig te moeten sluiten”, zegt Marijn Struyf.

“We rekenen erop dat mensen zich meer met het openbaar vervoer of met de fiets zullen verplaatsen. Ook wordt er nog onderzocht of vrachtverkeer over de versmalde rijstroken kan of moet rondrijden. Maar daar is nog geen beslissing over”, klinkt het.

De kostprijs van het project wordt geraamd op 435 miljoen euro exclusief btw. Dat komt neer op ruim 500 miljoen euro inclusief btw. In 2019, toen er een eerste onderzoek werd gedaan, werd het project nog geschat op 100 miljoen euro. “We zitten intussen met veel hogere grondstofprijzen en een hoge inflatie”, zegt Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “De brug bleek bovendien in een slechtere staat te verkeren dan initieel gedacht, en het verwijderen van het gevonden asbest was niet meegerekend. Dat speelt allemaal mee in de hogere prijs.”

Voka Vlaams-Brabant is tevreden dat de timing van het project gekend is en dat er middelen zijn vrijgemaakt om het viaduct in stand te houden. De werkgeversorganisatie pleit er wel voor om de hinder zo veel mogelijk te beperken. “De logistieke flow voor de bedrijven in Vlaams-Brabant en heel Vlaanderen moet gegarandeerd blijven. Dat kan enkel door te zorgen voor een goede alternatieve doorstroming, permanente bereikbaarheid van de ondernemingen en permanente en duidelijke communicatie met de bedrijven.” De organisatie roept De Werkvennootschap op om in overleg maatregelen uit te werken om de hinder te beperken.