Eerste containers voor mobiele productie van coronavaccins aangekomen in Rwanda

Met de aankomst van de eerste Biontech-containers in Rwanda komt de vaccinproductie van het Duitse farmaceutische bedrijf op Afrikaanse bodem een stap dichterbij. Zes speciale containers zijn maandag per vliegtuig gearriveerd in de Rwandese hoofdstad Kigali, meldt Biontech.

De zes containers zullen een zogenaamde “BioNTainer” vormen, een modulaire productie-eenheid, in een hal op een Biontech-terrein in Kigali. Een tweede dergelijke mobiele productie-eenheid, gemaakt van gerecycleerde containers, moet nog volgen. De productie in Kigali zal echter ten vroegste in 2024 van start gaan.

De twee “BioNTainers” zullen per jaar ongeveer 50 miljoen doses van het Covid 19-vaccin van Biontech en Pfizer kunnen produceren. Mogelijk kan het bedrijf er in de toekomst ook mRNA-vaccins tegen tuberculose of malaria produceren. Behandelingen tegen hiv behoren eveneens tot de mogelijkheden.

BioNTech stelt dat het negen lokale wetenschappers in dienst heeft genomen, en streeft ernaar het personeelsbestand tegen volgend jaar tot minstens 100 uit te breiden en de fabriek door Rwandese werknemers te laten leiden.

Rwanda zal de vaccins verdelen naar de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie. Naast de vestiging in Kigali plant het farmabedrijf in Afrika nog dergelijke modulaire productiefaciliteiten in Senegal en in Zuid-Afrika.