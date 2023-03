Mauritaanse regering ontbindt parlement en kondigt nieuwe verkiezingen aan

De Mauritaanse president heeft donderdag per decreet de ontbinding van het parlement aangekondigd. Op die manier kunnen de verkiezingen al gehouden worden op 13 mei, zoals afgesproken ruim voor het regenseizoen.

De ambtstermijn van de afgevaardigden loopt pas af in augustus, maar de verschillende politieke spelers kwamen tot een akkoord om vervroegde verkiezingen te organiseren. Zo kan het regenseizoen vermeden worden, aangezien sommige regio’s in die periode moeilijk bereikbaar worden.

Het was minister van Binnenlandse Zaken Mohamed Ahmed Ould Mohzmed Lemine die na een bijzondere ministerraad de nieuwe verkiezingsdatum heeft aangekondigd.

In het pas ontbonden parlement had de regering van president Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani een comfortabele meerderheid. In mei moet hij het topnemen tegen een verdeelde oppositie. Vanaf dan zal het aantal volksvertegenwoordigers toenemen van 157 tot 176, aldus het Mauritaanse persbureau.