Rik De Mil krijgt deze maand (net als Carl Hoefkens) zijn Pro License-diploma

Als Club Brugge het seizoen met Rik De Mil wil uitdoen, is dat geen probleem. Hij was de Pro License-cursus twee jaar geleden al gestart en krijgt over twee weken zijn diploma. Net als Carl Hoefkens trouwens, die hij eerder dit seizoen nog als assistent bijstond.

“Ik heb volgende week afgesproken met Rik, maar ik kan je al verklappen dat hij geslaagd is”, zegt Kris Van Der Haegen, hoofd trainersopleidingen bij de Belgische voetbalbond. “Tegen Standard heb ik trouwens al een coach gezien die de principes van onze opleiding omzet in de praktijk. Dan heb ik het vooral over empathie en emotionele intelligentie. Velen denken dat het verschil op tactisch vlak wordt gemaakt, maar belangrijker is de connectie met je spelers. En je kon duidelijk zien dat Rik die heeft. Toen Mata er geblesseerd af moest, zocht hij hem even op, om een voorbeeld te geven. Ook zijn manier van coachen was top. Na de zege deed hij niet euforisch, maar bleef hij nederig en focuste hij op de belangrijke zaken. Los daarvan kent Rik natuurlijk als geen ander het DNA van de club. Op dat vlak was het niet moeilijk om ‘beter’ te doen dan Scott Parker.”

Van Der Haegen zou het toejuichen als De Mil de komende weken T1 blijft. “Maar enkel als de workload niet te veel wordt voor Rik, want voor een beginnende coach – bij een topclub dan nog – is dat echt niet evident. Hij moet voldoende omringd worden. Maar stel dat Club alsnog tot een akkoord komt met Alfred Schreuder, dan zou hij daar volgens mij niks op tegen hebben. Ze werkten vorig seizoen al samen en vlak voordat Schreuder bij Ajax ontslagen werd, mocht Rik daar nog een opdracht doen voor zijn Pro License. In volle crisis werd hij daar toegelaten in de interne keuken.”