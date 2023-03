Italië: “Wagner stuurt golf van migrantenboten richting Europa uit wraak voor steun aan Oekraïne”

LEES OOK. Ruzie tussen Russische defensietop en Wagner-baas bereikt kookpunt na “enorme verliezen” in Bachmoet (+)

Dat migranten in groten getale vanuit Afrika de Middellandse Zee proberen over te steken om Europa te bereiken, is niet nieuw. Maar nu zijn het er nog veel meer dan anders, aldus de Italiaanse regering. Dit jaar hebben al ongeveer 20.000 migranten Italië bereikt, ten opzichte van 6.100 in dezelfde periode vorig jaar.

“Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat de exponentiële toename van het migratieverschijnsel in een niet onbelangrijke mate deel uitmaakt van de hybride oorlogsvoering van de Wagner-groep”, aldus de Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto. “Het gaat om een bewuste strategie, gebruikmakend van haar aanzienlijke invloed in Afrika, om wraak te nemen op de landen die Oekraïne steunen.”

De Italiaanse minister van Defensie Guido Crosetto. — © AFP

“Niet mee bezig”

De privémilitie zou sterk staan in meerdere Afrikaanse landen, zoals Libië, Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Toch ontkende Wagner-baas Yevgeny Prigozhin de Italiaanse beweringen met klem. “We hebben geen idee wat er aan de hand is met de migrantencrisis. We houden ons er niet mee bezig”, zo verklaarde hij in een spraakbericht op zijn Telegram-kanaal. Om Crosetto vervolgens te overladen met een reeks obsceniteiten. “In plaats van met ons bezig te zijn, zou hij beter wat meer aandacht schenken aan zijn eigen land.”

Ondertussen roept Crosetto de andere NAVO-leden op om Italië te helpen met de toenemende toestroom van migranten. “Ons bondgenootschap staat sterker als we onze problemen samen aanpakken”, luidde het. “En het dreigt te barsten als de landen die het meest blootstaan aan vergelding aan hun lot worden overlaten.”

Guido Crosetto is een van de topfiguren uit de partij (Fratti d’Italia) én de extreemrechtse regering van premier Giorgia Meloni. Meloni, die zich hard uitspreekt tegen illegale immigratie, kwam vorige maand nog zwaar onder vuur te liggen na een schipbreuk nabij de zuidelijke regio Calabrië, waarbij minstens 79 mensen om het leven kwamen.